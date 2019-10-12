Предложенный Герусом пересмотр зеленых тарифов негативно скажется на инвестпривлекательности Украины, - Георгий Гелетуха

Ретроспективный пересмотр зеленых тарифов, инициированный главой комитета Рады по ТЭК А.Герусом будет опротестован бизнесом в суде, негативно повлияет на инвестпривлекательности и имидж Украины. Об этом заявил глава правления биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха в комментарии журналисту.
«Если будет ретроспективный пересмотр зеленых тарифов, это мы считаем недопустимо, это крайне отрицательное у нас отношение к этому. И есть мировой опыт. Все страны, которые это делали, об этом на самом деле пожалели. Потому что бизнес подает в суды, выигрывает эти суды, получает свои деньги, еще компенсации, и при этом еще теряется имидж страны. То есть, если идея при этом сэкономить деньги, то ничего, никакой экономии не получается. За счет того, что бизнес выигрывает все суды абсолютно законно. И тогда зачем это все? Получаем испорченный имидж, закрытые инвестиции в этот сектор и никакой экономии», — сказал Гелетуха.
Он также отметил, что многие из проектов зеленой энергетики финансируются за счет кредитных ресурсов, в том числе международных кредитных организаций, и если инвесторы не смогут вернуть кредиты, это обернется проблемами для государства.
«Там большая часть кредитов — это кредиты Европейского банка реконструкции. Это кредиты, кстати, государственных украинских банков, Укргазбанк очень активно инвестирует в возобновляемую энергетику. И что теперь? Инвесторы сейчас объявят дефолты, не вернут деньги Укргазбанку. Укргазбанк скажет: мы банкрот, покрывайте наши долги государству. И государство заплатит те же деньги, только теперь в виде каких-то дефолтных, штрафов и т.д».
Напомним, ранее председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков заявил, что ретроспективный просмотр зеленых тарифов спровоцирует судебные иски от компаний, которые получили их по закону, а также негативно повлияет на развитие зеленой энергетики в Украине и инвестиционный климат в целом.
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