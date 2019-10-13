В Днепре из-за пожара эвакуировали дом престарелых

В Днепре утром 13 октября произошел пожар в одном из зданий пансионата для престарелых, в результате чего была осуществлена эвакуация пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщили спасатели, около 07:55 они получили информацию о том, что в гериатрическом пансионате в Самарском районе Днепра произошел пожар. Спасатели установили, что возгорание произошло в одной из жилых комнат на втором этаже здания учреждения.
Отмечается, что на момент возникновения пожара в комнате никого не было. Медицинский персонал учреждения до прибытия подразделений ГСЧС эвакуировал из здания 30 пациентов. В результате инцидента никто не пострадал.
Пожар в доме престарелых был локализован в 08:12 и ликвидирован в 08:25. Огнем было повреждено домашнее имущество в комнате дома престарелых на площади 20 квадратных метров.
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