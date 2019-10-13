Пристайко осуществит рабочий визит в Брюссель и Люксембург

Завтра, 14 октября, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко будет находиться с рабочим визитом в Брюсселе и Люксембурге. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
«На полях заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге министр примет участие в министерском заседании „Группы друзей Украины в ЕС“ по приглашению Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской Комиссии Федерики Могерини и министров иностранных дел государств-членов ЕС», — сказано в сообщении.
Как планируется, Пристайко проинформирует партнеров о внедрении комплексных реформ в Украине, ситуации с безопасностью на Донбассе и состоянии подготовки к саммиту в нормандском формате.
В Брюсселе же глава украинского внешнеполитического ведомства примет участие в заседании Комитета Европейского парламента по иностранным делам, ключевой темой которого будет ситуация на востоке нашего государства в контексте агрессии России и усилий украинской стороны по реализации Минских договоренностей.
«В рамках визита Вадим Пристайко проведет также ряд двусторонних встреч с министрами иностранных дел государств-членов ЕС и высокопоставленными должностными лицами институтов Евросоюза», — отметили в министерстве.
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