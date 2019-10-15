Разумков назвал дату голосования за госбюджет 2020

Верховная рада 18 октября примет госбюджет в первом чтении. Об этом заявил спикер ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, на этой неделе комитет по вопросам бюджета завершит рассмотрение предложений народных депутатов к проекту бюджета.
«В пятницу 18 октября как и было за планом предусмотрено рассмотрение и принятие проекта закона о государственном бюджете Украины на 2020 год в первом чтении», — заявил Разумков.
Ранее сообщалось, что государственный бюджет на 2020 год будет принят Верховной радой не позднее 1 декабря 2019 года. Об этом свидетельствует ориентировочный график рассмотрения проекта закона о госбюджете-2020.
Кроме того, первый заместитель спикера Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что народные депутаты обнаружили недостатки в проекте государственного бюджета на 2020 год. Вопрос в нардепов вызвало соотношение минимальной заработной платы и минимального потребительского уровня.
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