Рада рассмотрит во втором чтении судебную реформу Зеленского

Рада сегодня рассмотрит во втором чтении судебную реформу президент Владимира Зеленского. Об этом говорится в повестке дня Рады.

Как отмечается, докладывать будет заместитель председателя Комитета по вопросам правовой политики Валерий Божик.

Кроме того, парламентарии сегодня рассмотрят во втором чтении законопроекты о введении электронного документооборота, внесении изменений в закон о воинской обязанности и военной службе. Также депутаты в первом чтении рассмотрят законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила обеспокоенность в связи с принятием украинским парламентом в первом чтении судебной реформы Зеленского.

Также Верховный суд просит отложить принятие закона президента Украины Зеленского о судебной реформе.