Минцифры анонсирует аудит и реформу Госспецсвязи

Министерство цифровой трансформации проведет аудит Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи, ГСССЗИ) и предложит алгоритм ее реформирования, сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Если описать этот орган четырьмя словами, то это — неэффективность, непрофессионализм, бюрократизм и коррупция. Причем коррупцию смело можно поставить на первое место», — написал он на своей странице в Facebook во вторник.

Вице-премьера-министр указал, что в настоящее время в Госспецсвязи 7,5 тыс. сотрудников и 24 территориальных органа. При этом на службу возложены 92 функции, она исполняет роль, как регулятора, так и оператора телерадиовещания. Бюджет ГСССЗИ составляет около 4 млрд грн, при чем закупки проходят по скрытой процедуре.

«Наше министерство будет формировать политику развития соответствующих сфер, и мы уже сегодня берем на контроль весь путь трансформации», — отметил Федоров.

По его словам, Госспецсвязи «дико кошмарит проекты, которые меняют страну».

«Приход Госспецсвязи в любой орган власти заканчивается предписанием остановить работу систем. Все требования построены на нормативке 1990-х и поэтому получить КСЗИ (комплексная система защиты информации) на такие современные системы/проекты, как „Прозорро“, „Трембита“, EHealth, Mobileid занимает до двух лет, так как часто учесть архаичные требования невозможно. Все проекты сталкивались с искусственным завышением требований. Ряд недавних кибератак доказали, что существующая практика создания КСЗИ является открытой торговлей красивыми бумажками и не имеет ничего общего с кибербезопасностью. Теперь ад закончится», — добавил он.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины уволил главу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) Леонида Евдоченко.