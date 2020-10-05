За квартал к 4G в Украине подключили 2700 населенных пунктов

Начиная с 1 июля к 4G в Украине подключили 2700 населенных пунктов, в которых проживает 1,2 млн человек.
Как передает Укринформ, об этом рассказал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров на презентации новых сервисов и цифровых услуг Diia Summit.
Он добавил, что в 2600 населенных пунктах за три месяца было улучшено интернет покрытие с 3G или EDGE до 4G. Таким образом, доступ к более качественному покрытию получили 2,6 млн украинцев. «Максимум через 2 года у нас вся страна будет покрыта на 95% 4G. И в следующем году мы планируем все международные трассы подключить к интернету», — сказал Федоров.
Мобильные операторы Украины ускорили развитие сетей 4G в отдаленных населенных пунктах благодаря использованию частот диапазона 900 МГц. С этой целью в июле 2020 года операторы мобильной связи начали обмен частотами (рефарминг).
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