На Донбассе погибли два военных, еще один получил ранения

С начала текущих суток, 15 октября, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники десять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погибли два военнослужащих, еще один получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил, а именно вблизи Опытного, неподалеку Новотроицкого, у Лебединского, вблизи Павлополя, неподалеку Пищевика, у Авдеевки, вблизи Марьинки.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» совершил три обстрела по украинским позициям: у Золотого и неподалеку Новолуганского.

«В течение текущих суток, в результате коварных действий снайперов, два военнослужащих Объединенных сил погибли. Еще один военный получил ранения», — говорится в сообщении.