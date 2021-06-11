В Офисе президента назвали самые дружественные для Украины страны

В Офисе президента назвали страны, которые являются наиболее дружественными к Украине. По словам заместителя главы ОП Андрея Сибиги, в этом списке есть Турция и ряд балтийских стран.

Многие страны является для нашей страны ключевыми союзниками в вопросе стратегического сотрудничества. Речь идет о:

США,

Канаде,

Турции,

Польше,

всех балтийских странах.

Сибига добавил, что Украина готова, чтобы список этих стран расширился. После этого он отметил, что Венгрия также является для нас важным стратегическим партнером.

Напомним, в пятницу на брифинге в Берлине представитель Кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявила, что вопрос вступления Украины в НАТО в настоящий момент не стоит на повестке дня.