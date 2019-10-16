Украинских артистов, выступающих в России, не допустят к участию в Евровидении-2020

Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ) и телеканал СТБ объявили о старте национального отбора для участия в песенном конкурсе «Евровидение-2020». Об этом сообщает пресс-служба НОТУ.

Главным отличием конкурса от остальных годов является нововведенный запрет в участии исполнителям или коллективам, которые ранее выступали на территории России, начиная с 2014 года, а также тем, кто въезжал на территорию аннексированного Крыма с нарушением законодательства Украины.

Прием анкет начинается 16 октября. Музыкальным продюсером национального отбора является Руслан Квинта, креативный продюсер — Наталья Франчук, ведущий прямых эфиров — Сергей Притула.

Отмечается, что отбор будет состоять из трех этапов:

Всеукраинский онлайн-сбор анкет, который продлится до 25 декабря;

Телевизионный полуфинал, который пройдет 8 и 15 февраля;

Финал, во время которого Украина выберет своего представителя на «Евровидении-2020», который пройдет 22 февраля.

Участвовать в конкурсе могут как самостоятельные исполнители, так и коллективы в составе не более шести человек. Конкурсная песня должна быть оригинальной, продолжительностью не более трех минут, а ее текст не должен содержать призывов коммерческого, политического или военного характера.

Кроме того, к участию не допускаются песни, которые полностью или фрагментами уже публично исполнялись до 1 сентября 2019 года. Исключительные имущественные права на песню должны принадлежать участнику.