Украинских артистов, выступающих в России, не допустят к участию в Евровидении-2020

Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ) и телеканал СТБ объявили о старте национального отбора для участия в песенном конкурсе «Евровидение-2020». Об этом сообщает пресс-служба НОТУ.
Главным отличием конкурса от остальных годов является нововведенный запрет в участии исполнителям или коллективам, которые ранее выступали на территории России, начиная с 2014 года, а также тем, кто въезжал на территорию аннексированного Крыма с нарушением законодательства Украины.
Прием анкет начинается 16 октября. Музыкальным продюсером национального отбора является Руслан Квинта, креативный продюсер — Наталья Франчук, ведущий прямых эфиров — Сергей Притула.
Отмечается, что отбор будет состоять из трех этапов:
Всеукраинский онлайн-сбор анкет, который продлится до 25 декабря;
Телевизионный полуфинал, который пройдет 8 и 15 февраля;
Финал, во время которого Украина выберет своего представителя на «Евровидении-2020», который пройдет 22 февраля.
Участвовать в конкурсе могут как самостоятельные исполнители, так и коллективы в составе не более шести человек. Конкурсная песня должна быть оригинальной, продолжительностью не более трех минут, а ее текст не должен содержать призывов коммерческого, политического или военного характера.
Кроме того, к участию не допускаются песни, которые полностью или фрагментами уже публично исполнялись до 1 сентября 2019 года. Исключительные имущественные права на песню должны принадлежать участнику.
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