Войти
Лукашенко призвал лидеров СНГ поддержать Зеленского
дружба народов
Лукашенко призвал лидеров СНГ поддержать Зеленского
В Кабмине хотят сделать «Укрпошту» квазибанком
инициатива
В Кабмине хотят сделать «Укрпошту» квазибанком
Президент обещает, что новый трудовой кодекс не разрешит увольнять женщин в декрете
позиция
Президент обещает, что новый трудовой кодекс не разрешит увольнять женщин в декрете

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

общество
RSS

Украинских артистов, выступающих в России, не допустят к участию в Евровидении-2020

197
Украинских артистов, выступающих в России, не допустят к участию в Евровидении-2020

Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ) и телеканал СТБ объявили о старте национального отбора для участия в песенном конкурсе «Евровидение-2020». Об этом сообщает пресс-служба НОТУ.

Главным отличием конкурса от остальных годов является нововведенный запрет в участии исполнителям или коллективам, которые ранее выступали на территории России, начиная с 2014 года, а также тем, кто въезжал на территорию аннексированного Крыма с нарушением законодательства Украины.

Прием анкет начинается 16 октября. Музыкальным продюсером национального отбора является Руслан Квинта, креативный продюсер — Наталья Франчук, ведущий прямых эфиров — Сергей Притула.

Отмечается, что отбор будет состоять из трех этапов:

Всеукраинский онлайн-сбор анкет, который продлится до 25 декабря;
Телевизионный полуфинал, который пройдет 8 и 15 февраля;
Финал, во время которого Украина выберет своего представителя на «Евровидении-2020», который пройдет 22 февраля.

Участвовать в конкурсе могут как самостоятельные исполнители, так и коллективы в составе не более шести человек. Конкурсная песня должна быть оригинальной, продолжительностью не более трех минут, а ее текст не должен содержать призывов коммерческого, политического или военного характера.

Кроме того, к участию не допускаются песни, которые полностью или фрагментами уже публично исполнялись до 1 сентября 2019 года. Исключительные имущественные права на песню должны принадлежать участнику.

 

Евровидение, отбор
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 16 октября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Когда большинство становится меньшинством?

Когда большинство становится меньшинством? Когда его последовательно превращают в молчащую массу. Сторонников мирного процесса, широкого компромисса, нового национального диалога - подавляющее большинство в Украине. И это было очевидно и после Майдана 2014, потому что благодаря сторонникам компромисса и мира победил Порошенко в первом туре.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что нужно усовершенствовать в Программе Правительства

Программа действий Правительства должна стать рабочим документом для проведения экономической политики. Поэтому, кроме декларативных задач, в ней должно содержаться описание практических действий, порядок и сроки их внедрения. На мой взгляд, при общей стратегически правильной положительной направленности этого документа, в нем недостаточно именно тактических средств реализации стратегии, а в избытке слишком оптимистичных предположений и ожиданий.
Валерий Щербина
Валерий Щербина
аналитик ОО «Институт мониторинга ринка инфраструктуры»

Удержится ли на посту глава ГФС Киевской области Кавылин

Учитывая ход внедрения налоговой и таможенной реформы, можно с уверенностью сказать, что ликвидация ГФС и образование новой Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы поставила в сложное положение не налогоплательщиков, заинтересованных в максимальной прозрачности и открытости государственных органов, а укоренившихся, коррумпированных чиновников , «вросших» в свои кресла.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016