Без реформ и посадок «Слуга Народа» может проиграть местные выборы, - Дубинский

Партия «Слуга народа» может уже весной начать договариваться с местными элитами из-за падения своей популярности. Об этом сообщает народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский на своей странице в Facebook.

«Вчера на фракции обсуждали в кулуарах с одним умным товарищем дальнейшие наши перспективы — если дальше все будет без реальных реформ, снижения тарифов, справедливого суда и посадок, но с фискализацией малого бизнеса. Пришли к выводу, что к весне нам придется создавать аналог партии „Наш Край“, и договариваться с местными элитами, чтобы не проиграть местные выборы», — написал он.

Он добавил, что «Кононенко, Москаленко, Грановскому, Кернесу, Труханову, Райнину и другим товарищам из бывших можно не переживать». «Все еще у них впереди», — подытожил Дубинский.