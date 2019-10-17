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Люстрация нарушила права украинских чиновников, - решение ЕСПЧ

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Люстрация нарушила права украинских чиновников, - решение ЕСПЧ

Увольнение государственных служащих на основании закона Украины «Об очищении власти» (люстрация) привело к нарушению их прав. Такое решение единогласно принял в четверг, 17 октября, Европейский суд по правам человека, сообщает пресс-служба суда.

Речь идет о деле «Полях против Украины», которое объединяет еще четыре иска от украинских граждан, попавших в 2014 году под действие закона о люстрации.

Все истцы считают, что Украина нарушила ст. 8 Европейской конвенции (право на уважение частной и семейной жизни), а один также заявил о нарушении ст. 13 (право на эффективное средство правовой защиты).

По решению суда, государство-ответчик должно выплатить заявителям 5 тыс. евро каждому заявителю, плюс любой налог, который может быть взыскан с этой суммы, а также в качестве компенсации морального вреда, 1500 евро первому заявителю и 300 евро остальным заявителям.

Отметим, перед парламентскими выборами президент Украины Владимир Зеленский предлагал усилить люстрацию и подавал соответствующий законопроект. Документ, в частности, предлагал люстритровать бывшего президента Петра Порошенко, а также других топ-чиновников, которые были при власти в период его каденции.

ЕСПЧ, люстрация, чиновники
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