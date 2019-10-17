Украинский суд снял арест с акций российского Сбербанка

Хозяйственный суд. Киева снял арест со 100% акций «Сбербанка» — дочернего банка «Сбербанка России», наложенных по иску экс-владельцев «Приватбанка» и связанных с ними компаний. Об этом говорится в решении от 10 октября 2019 года, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.
Своим решением суд обязал ПАО «Райффайзен Банк Аваль» (депозитарное учреждение) устранить препятствия для реализации ПАО «Сбербанк России» права собственности в отношении акций, эмитентом которых является АО «Сбербанк» (Киев).
Согласно решению, ПАО «Райффайзен Банк Аваль» должен внести в систему депозитарного учета информацию об отмене всех арестов и запретов, которые накладывались и устанавливались постановлением Апелляционного суда города Киева от 5 сентября 2018 года.
Напомним, в мае 2018 года Третейский суд в Гааге постановил, что Россия должна компенсировать украинским инвесторам из группы «Приват» 159 млн долларов за аннексию Крыма.
В январе 2019 года Верховный суд Украины разрешил арестовать акции российских банков для взыскания компенсации за аннексию Крыма и национализированные активы. Заявители — 8 юридических лиц и одно физическое лицо (экс-владельцы «Приватбанка» и связанные с ними компании) просили наложить арест на акции «Сбербанка», «Проминвестбанка» и «ВТБ банка».
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