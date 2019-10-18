Генсек ООН приветствует договоренности Турции и США о прекращении огня в Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш приветствует достигнутые Турцией и США договоренности о пятидневном прекращении огня и приостановке турецкой операции на северо-востоке Сирии, говорится в заявлении ООН.

«Генеральный секретарь осведомлен о том, что США и Турция обсудили ситуацию (на северо-востоке Сирии — ИФ). Гутерриш приветствует любые договоренности, направленные на деэскалацию обстановки и защиту гражданских лиц в соответствии с Уставом ООН и международным гуманитарным правом», — говорится в заявлении ООН.

Генсек ООН подчеркнул, что впереди «еще долгий путь по поиску эффективного решения сирийского кризиса».

В четверг вице-президент США Майк Пенс сообщил, что США и Турция смогли договориться о временном прекращении огня на севере Сирии, чтобы позволить курдским «Отрядам народной самообороны» (YPG) отвести свои силы.

Пенс подчеркнул, что курдские формирования будут выведены за разделительную линию, которая находится «примерно в 20 милях (32 км — ИФ) к югу от границы» с Турцией, и что этот процесс уже идет.

В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на севере Сирии создается зона безопасности под контролем турецких военных.