Полномочия членов НАПК досрочно прекращены

Полномочия членов Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) досрочно прекращены, новый глава агентства должен быть избран до 18 декабря.
Об этом говорится в законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции», передают Українськi Новини.
Данный закон был опубликован в парламентской газете «Голос України» 17 октября и вступил в силу на следующий день, то есть в пятницу, 18 октября.
Со дня вступления в силу закона полномочия действующих членов НАПК досрочно прекращаются, а Кабинет Министров в течение 2 месяцев обязан провести конкурс и назначить нового главу агентства.
Также проводится реорганизация структуры агентства и вводится единоличное управление органом вместо коллективного.
Председателя НАПК изберет конкурсная комиссия из 6 членов, 3 из которых назначает правительство, а еще 3 — предлагают международные доноры Украины.
Глава агентства назначается сроком на 4 года и не может быть переизбран.
Именно глава НАПК получает право назначать себе 3 заместителей и увольнять их.
Также законом в 2 раза повышается зарплата руководителя агентства с 19,5 прожиточных минимумов до 40 (на данный момент — 77,4 тыс. гривен).
Кроме того, рассекречиваются е-декларации руководителей Службы безопасности Украины и других разведывательных органов, которых назначает Президент.
Также теперь спецпроверка лиц, которых назначает Кабмин, Президент или Верховная Рада, будет проводиться не до, а после их назначения на должность.
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