Опубликован закон о «сплите»

Закон о «сплите» — законопроект № 1069-2 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг» в пятницу, 18 октября, опубликован в издании «Голос Украины». Документ вступит в силу со дня, следующего за днем опубликования.
Закон предусматривает передачу полномочий Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг, в части регулирования и надзора в системе накопительного пенсионного обеспечения, регулирования и надзора за функционированием финансово-кредитных механизмов и управления имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Остальные полномочия Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг, передаются Национальному банку Украины.
«Настоящий закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 июля 2020 года, кроме пунктов 6, 9, 11-14 этого раздела, которые вступают в силу и вводятся в действие со дня, следующего за днем опубликования настоящего закона», — сказано в тексте документа.
Напомним, 16 октября законопроект подписал президент Владимир Зеленский, а на подпись главе государства закон передали 2 октября.
Документ Верховная рада приняла 12 сентября. При этом сначала ВР одобрила проект закона за основу, это поддержал 301 депутат. Однако спикер парламента Дмитрий Разумков предложил голосовать проект закона в целом, что вызвало возражения у фракции «Европейская солидарность». Закон все же был принят за основу и в целом 296 голосами.
В начале сентября глава государства поддержал законопроект о «сплите».
Добавим также, заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова разъясняла, что в случае одобрения законопроекта о «сплите», НБУ станет регулятором небанковских финучреждений вместо Нацкомфинуслуг.
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