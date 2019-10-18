British American Tobacco 11 октября остановила производство в Украине

British American Tobacco (BAT), один из крупнейших в мире производителей табачной продукции в мире, 11 октября 2019 года остановило производство на заводе «В.А.Т.-Прилуки» в Черниговской области.
«Как компания мы не можем производить продукцию, с которой не знаем, что делать. Из-за этого мы остановили производство (технический процесс остановки предприятия был начат 8 октября — ИФ). Уже вторую неделю фабрика стоит», — сказал гендиректор «В.А.Т.- Прилуки» Артем Скрипка в сюжете одного из местных телеканалов.
Компания в пятницу утром подтвердила эту информацию агентству Интерфакс-Украина, указав, что причиной является принятый Верховной Радой законопроект № 1049 с нормой о государственном регулировании торговой наценки на их товары.
Как сообщалось, «Филип Моррис», «Джей Ти Интернешнл Компании», «Бритиш Американ Тобакко» и «Империал Тобакко» рассматривают возможность сокращения производства и дальнейшего закрытия фабрик на территории Украины из-за принятия Верховной Радой законодательной нормы о государственном регулировании торговой наценки на их товары.
Принятый 4 октября во втором чтении законопроект № 1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование устанавливает фиксированную маржу для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены за пачку.
После этого Совет предпринимателей при Кабинете министров обратился с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому наложить вето на законопроект о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (№ 1049), поскольку он лишает предприятия права устанавливать цены на табачные изделия.
British American Tobacco (BAT) — крупная международная табачная компания. Имеет фабрики в 42 странах. Портфель компании состоит из глобальных брендов сигарет и растущего ассортимента изделий с потенциально сниженным риском, включая продукты в сегменте вейпинга, систем для нагревания табака и др.
В Украине ей принадлежит ЧАО «А/О Табачная компания «В.А.Т.-Прилуки» (Черниговская обл.), основанная в 1993 году на базе Прилуцкой табачной фабрики.
Экспортирует продукцию в Беларусь, Армению, Грузию, Молдову, Азербайджан, Сингапур.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016