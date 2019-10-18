НБУ обновил рейтинг банков по количеству отделений

По состоянию на 1 октября 2019 года в Украине насчитывалось 76 действующих банков, и это число не изменилось по сравнению с прошлым кварталом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные квартальной отчетности Национального банка.

Количество действующих структурных подразделений за третий квартал 2019 года сократилось на 64 — с 8269 до 8205 отделений.

Больше всего отделений по-прежнему в государственных «Ощадбанке» (2471) и «ПриватБанке» (1974). Далее с большим отрывом идут частные «Райффайзен Банк Аваль» (496) и «УкрСиббанк» (291). На пятом месте — государственный «Укргазбанк» (248).

Напомним, по данным НБУ, по состоянию на 1 июля 2019 года в Украине насчитывалось 76 действующих банков. Количество действующих структурных подразделений за второй квартал 2019 года сократилось на 180 — с 8449 до 8269 отделений