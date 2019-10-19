Опубликованы законы о кассовых аппаратах для ФЛП и о «кешбэке»

Изменения в закон «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» (проект 1053-1) и изменения в Налоговый кодекс Украины «о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг» (проект № 1073) опубликованы в издании «Голос Украины» в субботу, 19 октября. Большинство норм обоих законов вступят в силу через полгода, кроме некоторых пунктов.
Согласно законопроекту 1053-1, с 1 октября 2020 года вводится обязательность использования регистраторов расчетных операций (РРО) для отдельных физических лиц — предпринимателей (ФЛП) на второй и четвертой группе. Кроме того, с 1 января 2021 года использование регистраторов расчетных операций будет обязательным для плательщиков единого налога на 2-4 группе.
При этом обязательность РРО не коснется физических лиц, а также физлиц — предпринимателей (ФЛП) из первой группы.
Так, программные РРО смогут использоваться через полгода после вступления в силу закона о применении регистраторов расчетных операций.
Отметим, что проектом № 1073 предусмотрена возможность для покупателя получить часть штрафа с продавца за неправильный чек. Согласно закону, на «кешбэк» можно претендовать в случае, если сумма покупки составляет 850 грн.
Кроме того, глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов пояснил, что для получения денег необходимо, чтобы продавец выдал неправильный чек. «Если чек не выдан, то тогда фактически „кешбэк“ применить невозможно, а идет штраф за невыдачу чека», — сообщил он.
Если покупатель зайдет в свой электронный кабинет на сайте ГНС и обнаружит расхождения между выданным чеком и данными, которые продавец отправил в налоговую, он может подать жалобу.
«И если действительно было нарушение, налагается штраф в размере 150% от стоимости покупки, из которых часть соответственно взимается в государственный бюджет, а часть идет заявителю», — добавляют в ведомстве.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016