В Кабмине не планируют массовых увольнений

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет планирует в рамках оптимизации работы правительства до конца следующего года решить вопрос с размещением в зданиии КМУ на улице Грушевского ряда министерств, но масовых увольнений не планирует.

Об этом он сообщил в интервью lb.ua

«Если человек занимается чем-то не очень интересным, не очень эффективным, теперь он получает шанс раскрыть себя для чего-то более интересного», — сказал Дублет, отвечая на вопрос о том, готов ли он к возможной реакции со стороны людей, которые годами работали, а теперь их могут уволят.

По его словам, сотрудникам КМУ старшего возраста надо настроится на обучение и перепрофилирование.

«Я понимаю ответственность. На самом деле, есть много другой работы, которую в рамках Кабмина стоило бы делать, но она не делается», — подчекнул министр.

Например, добавил Дубилет, они могут работать в колл-центрах, в центрах по работе с обращениями граждан. Их в Кабмине более 50, но работают они не очень эффективно.

«Я бы хотел, чтобы мы централизовали это все дело, сделали его по единым стандартам и добились того, чтобы на уровне колл-центра в первое касание решалось 90% вопросов», — сказал он.