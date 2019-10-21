Кабмин будет просить Раду криминализировать контрабанду отдельных товаров

Кабинет министров на следующей неделе рассмотрит законопроект о криминализации нелегального ввоза подакцизных товаров, сообщил глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов.
«Мы ожидаем, что попадет в Кабинет министров, и будет очень оперативно утвержден вопрос криминализации подакцизной контрабанды», — сказал Нефьодов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник, передает Интерфакс-Украина.
Глава ведомства также выступает за возврат таможне функций оперативно-розыскной работы и усиление ответственности за контрабанду, в частности, по категории высоко маржинальных товаров.
Он отметил, что в настоящее время незаконное перемещение товаров наказывается изъятием товаров и штрафом в 100% их стоимости, иногда — изъятием транспортного средства.
«Это наказание достаточно серьезное и отпугивает недобросовестных импортеров. В то же время по товарам, где маржинальность достигает сотен процентов, следует возвращать таможне полномочия на проведение расследования, право на оперативно-розыскную деятельность, а также необходимо увеличивать финансовые санкции для соответствующих нарушителей», — пояснил Нефьодов.
Речь идет о предоставлении разрешения таможне использовать в своей деятельности специальные технические средства, например, прослушивание.
«Это также вопрос организации контролированных поставок — когда мы ловим „на живца“. И вопрос проведения самой таможней оперативно-розыскной деятельности. Все это нельзя сделать в случае административных нарушений. Поэтому, мы очень хотели бы, чтобы контрабанда подакцизных товаров была криминализирована», — сказал глава таможенной службы.
Предложенный законопроект предполагает штрафы в размере от 3 до 5 необлагаемых налогом минимумов за первое нарушение, за второе — 5-10 необлагаемых налогом минимумов, за третье и каждое последующее — 15-20.
«Мы дискутируем, следует ли вводить наказание в виде лишения свободы за деятельность в виде организованной группы», — сообщил Максим Нефьодов.
По его оценкам, парламент может принять этот законопроект в конце текущего или в начале следующего года.
«Чем дольше мы ждем, тем больше денег просто проплывает просто мимо государственного бюджета», — констатировал Нефьодов.
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