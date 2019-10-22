Джимми Картер снова попал в больницу

Бывший президент США Джимми Картер госпитализирован после падения в своем доме в городе Плейнс (штат Джорджия), сообщило во вторник агентство Associated Press.

По данным некоммерческой организации «Carter Center», 94-летний Картер получил «небольшой перелом костей таза», однако остается в хорошем расположении духа.

Как сообщается, это не первый подобный случай, произошедший с Картером в этом году.

Ранее в октябре он уже падал в своем доме, после чего ему наложили 14 швов.

Картер занимал пост президента США с 1977 по 1981 год.