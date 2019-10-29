Зеленский считает, что разведение сил в Золотом приблизит нормандский саммит

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что разведение сил сторон в Золотом приближает проведение встречи лидеров государств Нормандского формата, но главным является не сама встреча, а обеспечение устойчивого режима прекращения огня на Донбассе.

«Я думаю, что Нормандский формат очень сильно приблизили», — сказал он агентству «Интерфакс-Украина» после завершения Первого инвестиционного форума в Мариуполе во вторник.

Зеленский подчеркнул, что главной целью любого разведения сил является уменьшение количества возможностей для обстрелов.

«Никто не гонится за Нормандским форматом прямо завтра. Нормандский формат — это ещё одна возможность. То есть это несколько таких шагов к тому, чтобы обеспечить реальный режим тишины, не на словах, а реальный», — отметил он.

Президент указал, что украинская сторона идет на разведение сил там, где это возможно.

«Где не можем, опасно — там не разводим. Надо говорить о каких-то других шагах. Поэтому всё по чуть-чуть», — сказал он.