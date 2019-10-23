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На Tokyo Motor Show показали новые японские электромобили

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На Tokyo Motor Show показали новые японские электромобили

Токийский автосалон Tokyo Motor Show, проходящий в этом году в 46-й раз, открылся в среду в выставочном комплексе Big Sight в портовой части города. Как сообщили организаторы, в этот раз на нем представлены около 180 различных компаний, включая как самих автопроизводителей, так и поставщиков деталей и оборудования.

Наиболее масштабные стенды сделали ведущие японские концерны Toyota, Nissan, и Honda и Mazda, а вот среди иностранных компаний в Токио приехали только Renault и Mercedes-Benz. Основной темой нынешнего автосалона стал девиз «Открывая будущее». В связи с этим основной акцент компании решили сделать на концепты и электромобили с прицелом на их выпуск на рынок после 2020 года.

После успеха гибридной модели Toyota Prius, появившейся в 1997 году, другие японские автомобильные компании долгое время пытались создать конкурента, однако в результате Япония отстала с точки зрения развития технологий электромобилей. Теперь местные концерны постепенно нагоняют упущенные возможности.

Так, Honda представила в Токио новую модель с названием из одной буквы «e», работающую исключительно от литий-ионных батарей. Это компактный городской хэтчбек, в частности, вместо привычных зеркал заднего вида у него шестидюймовые дисплеи в дверных картах, а некоторыми функциями можно управлять голосом. Обещанный производителем запас хода составляет около 220 км, а разгон до 100 км/ч занимает восемь секунд. В продажу в Японии эта модель, как ожидается, поступит в 2020 году, а затем Honda планирует вывести ее и на европейский рынок.

Nissan в свою очередь представила сразу два электрических концепта — компактный IMk и кроссовер Ariya. Последний вызвал большой интерес у публики как потенциальная модель для серийного производства в ближайшем будущем. Nissan уже имеет опыт производства электромобилей — недавно в свет вышло второе поколение хэтчбека Leaf. Запас хода у него составляет порядка 250 км, что позволяет надеяться на большую эффективность Ariya, если кроссовер поступит в продажу в ближайшие несколько лет.

Mazda показала в Токио свой первый электромобиль для серийного производства MX-30. По размерам он попал примерно в середину между моделями CX-3 и CX-5, однако в Mazda решили придать автомобилю более спортивный облик и сделали задние двери половинчатыми. Чтобы пробраться на задний ряд необходимо открыть сначала передние двери, а затем распахнуть небольшие створки, как это было в купе RX-8. На рынок новый электромобиль с запасом хода около 200 км может выйти уже в следующем году.

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Toyota в этом году сделала упор на беспилотные технологии и сверхкомпактные электрические концепты, представив несколько автономных небольших транспортных средств. Помимо этого, компания обновила свой седан Mirai, который вышел на рынок в 2014 году. Теперь внешне машина перестала быть похожей на Prius, и дизайн стал напоминать люксовый бренд Lexus. Также производитель усовершенствовал водородную установку, что позволило увеличить запас хода с 650 до 800 км.

Напомним, что история Tokyo Motor Show насчитывает более 60 лет. В начале 2000-х это событие привлекало около 800-900 тыс. посетителей, однако сейчас показатели стали скромнее. В Токио практически перестали ездить крупные европейские бренды, также здесь нет других азиатских автопроизводителей. Еще одним фактором снижения популярности стал рост китайского автомобильного рынка, куда сместилось основное внимание мировых компаний.

электромобили, автомобили, Tokyo Motor Show
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