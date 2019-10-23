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Зеленский призвал парламент Японии ввести безвиз для украинцев

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Зеленский призвал парламент Японии ввести безвиз для украинцев

Президент Владимир Зеленский обсудил с руководством парламента Японии реформы и привлечение инвестиций в Украину, а также призвал ввести безвизовый режим для украинцев накануне Олимпийских игр-2020.

Об этом шла речь во время встречи главы государства с председателем Палаты представителей (нижняя палата парламента Японии) Тадамори Осимой и председателем Палаты советников (верхняя палата парламента) Акико Санто в Токио, сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил руководство японского парламента за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Он также выразил уверенность в эффективности работы вновь созданной депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Японией.

«Верю, что деятельность группы выведет межпарламентский диалог между нашими государствами на качественно новый уровень», — сказал президент.

Кроме того, стороны обсудили реформы и привлечение инвестиций в Украину.

Так, председатель Палаты советников Акико Санто акцентировала, что в Украине зарегистрировано более 40 японских частных компаний, а японские бизнесмены отмечают большой потенциал Украины. В свою очередь, президент выразил надежду, что количество японских компаний, зарегистрированных в Украине, будет расти.

В то же время спикер нижней палаты парламента Японии Тадамори Осима подчеркнул, что знает об Украине, в частности благодаря выступлениям наших спортсменов. Он выразил надежду увидеть их на Олимпийских играх — 2020, которые пройдут в Японии.

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Глава украинского государства вместе с тем призвал ввести безвизовый режим для украинцев накануне соревнований.

Напомним, что президент Владимир Зеленский 21-24 октября находится с рабочим визитом в Японии, где принял участие в церемонии интронизации императора.

Япония, безвизовый режим
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