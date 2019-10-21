Зеленский хочет договориться с Японией о безвизе для украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Японии за введение упрощенного визового режима для украинцев и выделение финансовой помощи.

«Высоко ценим решение Японии относительно смягчения с 1 января 2018 года визового режима для граждан Украины. Будем благодарны за продолжение рассмотрения вопроса о безвизовом режиме для украинцев, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020», — написал Зеленский на своей странице в Твиттер в понедельник.

Кроме того, президент поблагодарил Японию за оказание финансовой помощи Украине, которая с 2014 года достигла $1,8 млрд и отметил, что эта помощь важна для реализации реформ, восстановления Донбасса и поддержки внутренне перемещенных лиц.

«Мы заинтересованы в продолжении реализации инфраструктурных проектов при поддержке Японии. Особенно благодарны за льготный кредит в почти $1 млрд на модернизацию Бортнической станции аэрации», — говорится в сообщении Зеленского.