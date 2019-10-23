Зеленский хочет пропустить членов финкомитета Рады и нардепа Медяника через детектор лжи

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что пройти проверку на полиграфе должны все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, а также член фракции «Слуга народа» Вячеслав Медяник, ставший фигурантом скандала с возможной коррупционной составляющей.

«... считаю, что все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи. Если этой проверкой будет установлено хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы», — написал Зеленский на своей странице в Facebook в среду около полудня.

По убеждению президента, честное и беспристрастное расследование должно снять все вопросы и дать ответы — «какими бы горькими они ни были».

" Считаю необходимым так же поступить и в отношении депутата, который вел сомнительную переписку по «решению вопросов». И если подозрения оправдаются — мы с такими депутатами попрощаемся«, — добавил Зеленский.

По его убеждению, подобный механизм «прост и прозрачен» и, как следствие, намного лучше выяснения отношений через социальные сети и телеграмм-каналы.

«Мы шли на выборы под лозунгом „Сделаем это вместе!“ Я верил и продолжаю верить в каждое слово из этого лозунга. Вместе — это вместе. Вместе делать, вместе отвечать. Не пытаясь быть святее других», — подытожил президент.

Как сообщали СМИ в середине октября, член комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Вячеслав Медяник (фракция «Слуга народа») обсуждал на рабочем месте, как «порешать» вопросы с прокурорами.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 18 октября не поддержал законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости» (№ 2047-д). В то же время комитет намерен разработать альтернативный законопроект.

Позже глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия предложил ее членам пройти проверку на полиграфе для возобновления к ним доверия из-за скандала с законопроектами о площадках для оценки недвижимости. Проверку на полиграфе пообещали пройти в среду, в частности, Арахамия и нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский. Она будет транслироваться в прямом эфире.