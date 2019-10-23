Facebook не станет запускать Libra, пока не получит добро от всех регуляторов

Компания Facebook не станет запускать собственную криптовалюту Libra, пока не получит одобрение от всех американских регуляторов. Об этом говорится в письменном вступительном слове главы компании Марка Цукерберга к слушаниям, проходящим в среду в комитете Палаты представителей Конгресса США по финансовым услугам.
«Некоторые предполагали, что мы собираемся обойти регуляторы и правила. Мы хотим ясно дать понять: Facebook не будет участвовать в запуске платежной системы Libra где-либо в мире, пока все регуляторы США ее не одобрят. Мы поддерживаем задержку ее запуска, пока не будут полностью решены все вопросы, вызывающие опасения американских регуляторов», — говорится в заявлении.
При этом Цукерберг отметил, что отказ от инноваций приводит к ряду рисков, связанных, помимо прочего, с Китаем. «Пока мы обсуждаем эти вопросы, остальной мир не ждет. Китай быстро продвигается к запуску подобных идей в ближайшие месяцы», — подчеркнул он.
Цукерберг также пояснил, что управлять проектом Libra будет специально созданная Libra Association — коалиция из более чем 20 компаний и организаций. «Мы гордимся тем, что помогли создать коалицию из 21 члена — компаний и оказывающих социальное влияние организаций. ...Libra Association создана, у нее есть структура управления, она будет управлять проектом», — сказал Цукерберг. При этом он подчеркнул, что Libra Association останется независимой. «Мы ее не контролируем», — сказал он.
Напомним, компания Facebook в июне текущего года объявила, что планирует выпустить собственную криптовалюту Libra в следующем году. По словам представителей компании, сделать перевод цифровой валюты будет так же просто, как «отправить текстовое сообщение на телефон». Функционирование новой валюты будет основано на технологии блокчейн — децентрализованной базе данных, устройства хранения информации которой не подключены к общему серверу.
Министр финансов США Стивен Мнучин в июле заявил, что американская администрация «выражает очень серьезную обеспокоенность тем, что Libra может быть использована лицами, занимающимися отмыванием денег, а также финансированием терроризма». Президент США Дональд Трамп отметил, что Libra, по его мнению, будет иметь «низкую стабильность и надежность». Министры финансов стран Группы семи предупредили, что криптовалюта от Facebook может негативным образом повлиять на функционирование международной валютной системы.
В начале октября стало известно, что из проекта Facebook по созданию Libra вышли ряд компаний, в том числе Visa, Mastercard, PayPal и Ebay.
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