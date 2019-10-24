Украина поднялась на 64 место в рейтинге Doing Business

Украина поднялась на 7 пунктов в рейтинге Doing Business — 2020, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
«Украина поднялась сразу на 7 пунктов в рейтинге Doing Business-2020 и заняла 64 место среди 190 стран», — написал Гончарук, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.
Премьер-министр Украины указал, это является позитивным сигналом для украинских предпринимателей и «зеленым светом» для иностранных инвесторов
По мнению Гончарука, за последний год Украина продемонстрировала наибольший прогресс по таким компонентам: защита миноритарных акционеров — это +27 пунктов благодаря открытию информации о конечных выгодоприобретателях; получение разрешения на строительство — это +10 пунктов за счет устранения требований к найму независимого проектировщика и инженера технадзора и введения в систему онлайн-уведомлений, а также уменьшение стоимости разрешений на строительство в пределах Киева.
«Уверен, что такими темпами наше государство, путем успешных реформ, станет магнитом для инвестиций в ближайшее время», — подытожил Гончарук.
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