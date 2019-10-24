«Нафтогаз Украины» просит Кличко не спешить включать отопление в Киеве

В НАК «Нафтогаз Украины» считают целесообразным подключение отопления на следующей неделе в Киеве выборочно, с учетом довольно высоких среднесуточных температур воздуха.

«Не хотим портить настроение господину Кличко (городскому голове Киева Виталию Кличко — Ред.), но по прогнозу погоды еще неделю будет теплая погода. Ближайшее похолодание в следующий вторник — будет до +8, а уже в понедельник (4.11) прогнозируют до +11», — говорится в сообщении на странице НАК в Фейсбуке.

В компании отметили, что понимают беспокойство за температурный режим в больницах и детсадах, но, «возможно, стоит подойти к подключению выборочно», чтобы киевляне могли сэкономить свои средства и не отапливать воздух.

Кроме того, напомнили в «Нафтогаз Украины», на следующей неделе будут школьные каникулы, поэтому отапливать пустые классы также «нет смысла».

23 октября мэр Киева Кличко сообщил, что отопительный сезон в столице начнется 25 октября, но для полного запуска системы теплоснабжения понадобится 7-10 дней.

«Следующая неделя уже будет холодной, поэтому послезавтра мы начинаем запуск системы отопления. Наша система теплоснабжения — самая большая в Европе, поэтому для ее запуска в полную мощность технологически нам понадобится приблизительно 10 дней. А начинается отопительный сезон 25 октября», — процитировала мэра его пресс-служба.

Кличко также сообщил, что договоры по закупке газа с НАК «Нафтогаз Украины» подписаны и «Киевтеплоэнерго» получило соответствующие номинации на газ.