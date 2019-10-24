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Еще один нардеп прошел полиграф: взятки предлагали

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Еще один нардеп прошел полиграф: взятки предлагали

Глава научно-методического совета Всеукраинской ассоциации полиграфологов Жаннетта Половникова сообщила, что, согласно предварительным данным теста на полиграфе, народный депутат (фракция «Слуга народа»), член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк не получала никаких взяток, но знает о подобных предложениях другим людям.

«Сейчас я с чистым сердцем могу сказать, что обследуемая ничего от нас не скрывает, никаких денег она не брала ни разу за решение вопросов. Единственное, что она немного скрывает информацию о том, что подобные (это зафиксировано) предложения были, возможно, не непосредственно к ней, так как там реакция носит больше ассоциативный характер. Однако нашей обследуемой известно о том, что были соответствующие предложения. И она скрывает от нас также, что имеет подозрения, кто мог соблазниться, хотя устно отрицает», — рассказала Половникова журналистам после теста Василевской-Смаглюк.

По словам эксперта, по предварительным результатам можно сказать, что «в данном скандале, в данном преступлении мы нашу обследуемую имеем право не подозревать».

Половникова также объяснила, что детальные результаты в письменном виде требуют пересмотра и времени, поэтому могут быть готовы «завтра к вечеру, во второй половине дня».

В свою очередь, Василевская-Смаглюк после прохождения теста на полиграфе сообщила, что еще два нардепа дали согласие на эту процедуру.

«На исследование я пригласила всех членов нашего комитета, финансового, объявление неоднократно публиковала в чате комитета. В настоящее время только два человека согласились вместе со мной пройти это психофизиологическое тестирование — это народный депутат Марусяк (глава подкомитета по вопросам организации и налогообложения игорного бизнеса комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Олег Марусяк от фракции „Слуга народа“ — Ред.), а также еще один депутат, которая в дороге и говорит, что не успевает на опрос», — рассказала Василевская-Смаглюк после тестирования.

Позже она сообщила, что второй депутат — Анна Колесник.

Отвечая на вопрос журналистов, почему она остановила свой выбор именно на этом специалисте-полиграфологе, Василевская-Смаглюк сказала: «Я решила не откладывать этот вопрос в долгий ящик, мне надо как можно быстрее расставить все точки над „i“. Я посоветовалась со своим мужем, у которого есть опыт работы в правоохранительных органах. Жаннетта Юрьевна не одно убийство раскрывала, и я думаю, что с вопросом коррупции она легко справится».

Депутат также отметила, что ее тестирование на полиграфе оплатит супруг: «Это платная услуга, и он за нее заплатит в соответствии с договором».

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Нардеп сказала, что пока не знает, согласится ли пройти еще раз тестирование на полиграфе вместе со всеми членами комитета.

«Я задавала себе этот вопрос. В данный момент у меня нет на него ответа. Мне кажется, что 40 минут того стыда, который я почувствовала сейчас, полностью достаточно, чтобы Жаннетта Юрьевна дала официальный ответ», — добавила Василевская-Смаглюк.

В настоящее время процедуру тестирования на полиграфе в помещении комитета проходит нардеп Марусяк.

полиграф, Слуга народа, Ольга Василевская-Смаглюк
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