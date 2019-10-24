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«Слуги народа» пойдут на полиграф с понедельника – журналистов не пустят

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«Слуги народа» пойдут на полиграф с понедельника – журналистов не пустят

Народные депутаты из фракции «Слуга народа», которые являются членами Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и чьи имена фигурируют в деле о якобы подкупе за «правильное» голосование, планируют централизованно пройти процедуру проверки на «детекторе лжи» в понедельник, 28 октября.

Об этом журналистам сообщил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия на брифинге в четверг, сообщает Укринформ.

«Люди сейчас идут, как они хотят, но затем централизованно мы примем решение куда идти. Я думаю, что в понедельник-вторник. То есть, в понедельник, скорее всего, потому что суббота — это пленарный день, и мы уже не сможем», — отметил Арахамия.

По его словам, эта процедура будет закрытой для СМИ. «Это должна быть закрытая процедура. В НАБУ точно не дадут всех вас (журналистов — Ред.) запустить и транслировать», — отметил Арахамия.

Также он добавил, что решение о логистике будет принимать комитет.

«Мы будем делать заседание комитета. Сейчас все в округах, поэтому у нас нет физической возможности собрать сейчас комитет. Мы вчера говорили о том, чтобы комитет собрался сам и самостоятельно принял решение о логистике: как, где ... Например, нам уже сделали предложение Служба безопасности Украины (у них отличный отдел полиграфологов), в Министерстве обороны, в НАБУ практически все полиграфологи имеют сертификаты ЦРУ», — добавил Арахамия.

Как сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело по факту возможного получения взятки в размере 30 тыс. долларов членами Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета Верховной Рады.

Председатель указанного комитета Данил Гетманцев 19 октября информировал, что членам комитета на заседании не удалось поддержать законопроект № 2047-д по ликвидации коррупционных схем в сфере оценки объектов недвижимости путем диджитализации расчета налоговой стоимости недвижимости. За него проголосовали все члены фракции «Голос» и только 5 депутатов от «Слуги народа».

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Впоследствии Президент Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи.

Сейчас проверку на полиграфе прошел заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский и два депутата из фракции «Слуга народа».

полиграф, Слуга народа
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Четверг, 24 октября 2019
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