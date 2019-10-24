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ЕСПЧ постановил выплатить экс-мэру Славянска Штепе 3600 евро

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ЕСПЧ постановил выплатить экс-мэру Славянска Штепе 3600 евро

Европейский суд по правам человека рассмотрел жалобу экс-мэра Славянска Нели Штепы и обязал Украину выплатить ей денежную компенсацию, заявил ее адвокат Александр Тананакин.

«Штепа жаловалась на длительное безальтернативное содержание под стражей. Суд удовлетворил эту жалобу и признал нарушение ст. 5 и ст.6 Европейской конвенции по правам человека. Он также присудил выплатить ей денежную компенсацию в сумме 3600 евро (2600 евро в качестве компенсации за нарушенное право и 1000 евро на правовую помощь)», — сказал Тананакин агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, компенсация должна быть выплачена его подзащитной в течение 1-3 месяцев.

Как сообщалось, Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

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5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности. В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Штепе, совершались на территории г.Славянска (Донецкая область), т.е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова. Кроме того, свидетели по делу живет в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела. ВССУ вынес определение о рассмотрении дела в отношении Штепы в Червонозаводском райсуде Харькова.

23 октября 2019 года Орджоникидзевский суд Харькова назначил обвинительный акт к слушанию на 15 ноября.

ЕСПЧ, Неля Штепа
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