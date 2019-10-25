Бундестаг отклонил инициативу об отмене санкции против России

Парламент Германии отклонил предложения «Левой партии» и партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), по изменению политики в отношении России.

Об этом сообщает DW.

«Проект „левых“ назывался „Ослабление напряженности с Россией — нет продлению санкций против России“. Против него проголосовали все партии, кроме воздержавшихся представителей АдГ. В свою очередь документ АдГ под названием „За новую политику в отношении России — сотрудничество вместо конфронтации“ также был отклонен. Обе инициативы сопровождались негативной рекомендацией Комитета по иностранным делам бундестага», — говорится в сообщении.

В своем документе «Левая партия» призвала правительство Германии провести работу с ЕС для снятия экономических санкций против России, «поскольку они не являются ни эффективными, ни экономически значимыми и скорее вызывают проблемы, чем решают их».

Кроме того, «левые» заявили, что федеральному правительству следует использовать форум «Петербургский диалог» в качестве двустороннего инструмента для снижения недоверия между Россией и Германией и начала «конструктивного диалога».

В отношении ситуации на востоке Украины, «Левая партия» потребовала от Берлина «решительно требовать выполнения обязательств» всех сторон.