Facebook запустил собственный новостной раздел

Компания Facebook объявила о запуске новостной вкладки, за подборку контента в которой отвечают преимущественно не компьютерные алгоритмы, а журналисты. Пока Facebook News функционирует в тестовом режиме и доступен всего нескольким сотням тысяч пользователей в США.
Содержимое нового раздела формируется исходя из того, чем интересуется и на что подписан пользователь. Как уверяют в Facebook, читатели могут знакомиться как с новостными сюжетами и репортажами в своем городе, так и с «самыми релевантными новостями внутри страны за день», подписываться на отдельные рубрики (бизнес, развлечения, наука и так далее) и издателей, а также скрывать неинтересные публикации и подключать платные подписки.
Контент, который попадает в Facebook News, проходит строгую проверку. Представители компании обещают, что новый раздел будут допущены только те издания, которые избегают кликбейта и «желтых» заголовков, не распространяют ненавистнические высказывания и дезинформацию, проверяют факты и соблюдают внутреннюю политику Facebook.
Первым Facebook News откроют жителям крупных городов, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Филадельфию, Майами, Хьюстон, Атланту и Бостон. Местные газеты, распространяемые в этих районах, получат приоритетный доступ к новостной платформе. Полноценный запуск Facebook News намечен на следующий год.
Идею создать в социальной сети новую вкладку, на которой будет агрегироваться «больше высококачественных новостей», высказал глава компании Марк Цукерберг этой весной. Он говорил, что новый раздел подойдет «пользователям, которые хотят больше новостного контента», а его компания «сможет заключать прямые контракты с издателями, заботясь о доступности их контента, если он высокого качества».
Предполагается, что кураторы-журналисты помогут избежать алгоритмической и политической предвзятости, в которой часто обвиняют Facebook. Журналисты также помогают отбирать качественный контент для новостного сервиса Apple News. Собственная редакционная команда есть и у социальной сети LinkedIn.
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