Разумков заявил о готовности к диалогу в ПАСЕ, но не к компромиссам по основным вопросам

Возвращение делегации Российской Федерации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) остается неприемлемым для Украины, а ситуация с полномочиями украинской делегации в этой организации неясна, подчеркнул председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на встрече с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

«Для Украины остается неприемлемым возвращение делегации Российской Федерации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы. Также мы не понимаем ситуации с полномочиями нашей делегации. Я надеюсь, что это не станет прецедентом. Мы готовы к диалогу, но не готовы к компромиссам с совестью, территориальной целостностью и достоинством людей», — сказал Разумков, которого цитирует сайт Верховной Рады в субботу.

Он заверил генсека СЕ в готовности Украины работать для пользы Европы и Совета Европы. При этом спикер Рады отметил, что группа «Балтик плюс» не стремится к деструктивной позиции в Совете Европы.

«Мы настроены отстаивать те базовые принципы и ценности, которые были заложены при создании этой организации. Потому что принципы демократии и свободы, прав человека — ключевые, как для Европы, так и для Украины», — сказал он.

Разумков поблагодарил Пейчинович-Бурич за позицию по соблюдению прав человека, особенно на временно оккупированных территориях. «Фактически все страны мира понимают, что часть территории, как на Донбассе, так и в Крыму, — это украинские территории. Я понимаю, что механизмы возвращения этих территорий будут отличаться, но и там, и там находится самая большая ценность нашего государства — люди», — отметил он.

Как сообщалось, 20 сентября состоялось учредительное собрание делегации Верховной Рады в ПАСЕ. Возглавила делегацию нардеп из фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько.

23 сентября Ясько опубликовала заявление украинской делегации о решении не подавать свои полномочия на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября.

«Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, принятых в ответ на российскую агрессию против Украины», — сказано в заявлении.

В начале октября Украина вместе с Латвией, Литвой, Эстонией и Грузией создали совместную группу «Балтик плюс» в ПАСЕ, главной задачей которой будет продолжение политики непризнания аннексии Крыма, осуждение оккупации Россией Крыма, частей Восточной Украины, Грузии и Молдовы.

Российская делегация несколько лет не участвовала в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части своих полномочий из-за оккупации Крыма и части Донбасса.

В конце июня 2019 года ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в ассамблее.