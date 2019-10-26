Глава Минкульта считает, что Украина не проиграла информационную войну РФ

Украина выстояла в борьбе с масштабной и серьезной машиной искажения информации.
Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в интервью Радио Свобода.
«Я не согласен с тем, что Украина проигрывает информационную войну, то, что мы сделали в Украине в течение последних пяти лет... Против нас работает масштабная, серьезная, отлаженная машина по искажению информации. И Украина в этом выстояла. Украина как страна создала в обществе, в государственных учреждениях и в силовых ведомствах инструменты, которые эту агрессию сдержали. Я считаю, что мы выиграли эту борьбу на своем поле и в мире точно», — сказал Бородянский.
Он добавил, что если сравнить ресурсы, которые были «с той стороны задействованы и какими ресурсами боролась Украины против этой агрессии, это несравнимые ресурсы».
Бородянский отметил, что Украина должна усиливать защиту информпространства и должен увеличивать качественный украинский контент.
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