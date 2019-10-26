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Государство создаст украинскую электронную библиотеку

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Государство создаст украинскую электронную библиотеку

В Украине создадут электронную библиотеку для обеспечения доступа детей к книгам с помощью интернета.

Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в эфире Радио Свобода.

«Сейчас мы работаем. Украинский культурный фонд вместе, сейчас уже присоединится Министерство цифровой трансформации по созданию украинской электронной библиотеки. Для того, чтобы в каждой школе, в каждом городе, где есть интернет или где он будет в ближайшее время, была возможность ребенку добраться к книге. Мы планируем, что несколько названий будут бесплатны вообще, то есть государство будет это оплачивать. Я не знаю, сколько сейчас, поэтому несколько, 10, 20, 30... Мы посмотрим. И любой человек сможет читать это. Доступ мы обеспечим, например, электронным способом», — заявил министр.

Он добавил, что привычка читать формируется в школе, в семье, в детстве. И поэтому часть действий, усилий и средств МКМС будет вместе с МОН направлена на то, чтобы такая привычка появлялась в школе.

Бородянский заверил также, что финансирование Института книги не будет сокращено. По данным министра, в Украине пока публикуется около 8 тысяч наименований книг ежегодно, но он считает, что этого недостаточно.

«Их (книг — ред.) немало, но недостаточно, на наш взгляд. Их есть где-то 8 тысяч названий каждый год. Поэтому мы будем развивать. Что означает? Что у нас будут программы поддержки украинских молодых авторов, поддержки издательства украинских молодых авторов и так далее. У нас будут программы поддержки перевода с иностранного языка на украинский», — отметил Бородянский.

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В то же время, по мнению министра, в Украине «очень большое количество библиотек» — около 15,5 тысячи, и он считает, что они должны трансформироваться.

«Должна преобразоваться библиотека. Она должна превращаться в современный такой хаб, в современное место, где будут и книги, и доступ к интернету. Поэтому я считаю, что нам необходимо трезво посмотреть, сколько мы сможем реально содержать библиотек качественных. Второе. Мы должны объяснить местной власти, зачем им библиотека, как библиотека может менять место, где она расположена. То есть как она может влиять на общество, на громаду, на сообщество», — считает министр.

Минкультуры, библиотека, Владимир Бородянский
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