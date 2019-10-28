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Макрон намерен провести пенсионную реформу, несмотря на протесты населения

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Макрон намерен провести пенсионную реформу, несмотря на протесты населения

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен сделать все, чтобы провести пенсионную реформу, несмотря на опасения стать непопулярным. Об этом глава французского государства заявил в интервью радиостанции RTL, выдержка из которого опубликована в понедельник на ее сайте.

«Это очень трудная реформа , но я сделаю все, чтобы она не была заблокирована ее противниками, — отметил он. — Я не проявлю слабости (перед акциями протеста, запланированными на 5 декабря, — Ред.)».

«Может быть, это сделает меня непопулярным, но если я не сделаю этого, то не выполню обещания, которое дал нашим гражданам», — подчеркнул Макрон, призвав население к спокойствию.

Власти Франции в 2025 году намерены установить единую для всей страны пенсионную систему, основанную на принципах начисления баллов в зависимости от трудового стажа и размера оклада. Согласно проекту, официальный пенсионный возраст по-прежнему составит 62 года, но ушедший с работы в этом возрасте потеряет 10% пенсии. Тот, кто уйдет в 63 года, недосчитается 5%. Напротив, ушедший в 65 лет получит прибавку 5%, в 66 лет — 10%. Для работников с достаточным трудовым стажем, но малыми доходами правительство предложило установить новые размеры минимальной пенсии. Она будет доведена до 85% минимальной заработной платы, или €1 тыс. в месяц.

При этом, как указано в проекте, в будущем универсальном режиме выхода на пенсию уже не будет возможностей досрочного ухода некоторых категорий работников (газовщиков, электриков, транспортников). Они будут постепенно отменены. Эта часть реформы вызвала большое недовольство среди работников транспортной сферы, которые 5 декабря намерены начать «бессрочную» забастовку и выйти на акции протеста.

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Сотрудники Парижского автономного управление транспорта (RATP), а также служащие Национального общества железных дорог Франции (SNCF) уже провели несколько забастовок против пенсионной реформы в сентябре, которые заметно повлияли на автомобильное движение в столичном регионе Иль-де-Франс.

Франция, пенсионная реформа, Эммануэль Макрон
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