Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудили вопросы транзита российского газа по территории Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия — ЕС — Украина состоялся обмен мнениями о продлении транзита российского газа через территорию Украины в Европу после окончания в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта», — заявили в Кремле.
В рамках переговоров еврокомиссар Марош Шефчович проводит встречи с обеими делегациями — Украины, которую возглавляет председатель НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, и России во главе с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.
Напомним, во время последнего раунда трехсторонних переговоров по газу в сентябре Украина, РФ и ЕС согласовали в принципе, что будущий контракт будет базироваться на законах и правилах ЕС.
По поводу длительности контракта, объемов и тарифов договоренности пока нет.
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