У Зеленского рассказали, когда продадут «Центрэнерго»

Приватизация государственной компании «Центрэнерго» может состояться в течение ближайших двух лет.

Об этом на брифинге заявила заместитель председателя Офиса президента Юлия Кузнецов, передает «УНИАН».

«На сегодня „Центрэнерго“ находится в Фонде госимущества. Это значит, что оно уже в определенном процессе подготовки к приватизации.

И потенциально в течение двух лет с реструктуризацией, с наведением порядка, возможна его приватизация», — сказала она.

Отметим, что продажа «Центрэнерго» должна была состояться в конце 2018 года, однако она была отменена из-за начала военного положения.