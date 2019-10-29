Молдова объявила олигарха Плахотнюка в международный розыск

Бывший председатель Демократической партии Молдовы, олигарх Владимир Плахотнюк объявлен в международный и межгосударственный розыск, сообщает Noi.md со ссылкой на Антикоррупционную прокуратуру страны.

Власти Молдовы вменяют Плахотнюку отмывание денег в особо крупном размере. В середине октября суд в Молдове выдал ордер на заочный арест олигарха.

Отметтим, что Плахотнюк также заочно арестован в России по обвинению в организации вывода из страны 37 млрд руб.