Зеленский хочет госстратегию безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в Украине должна появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма

«После пяти лет войны должна наконец-то появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и, напоминаю, Крыма», — сказал он в среду в Мариуполе на Форуме Единства, передает Интерфакс-Украина.

Президент отметил, что данная стратегия должна включать четыре обязательных составляющих, одна из которых — прозрачность и публичность.

«Государство должно не только объяснять свои шаги, оно должно найти правильные пути вместе с обществом, инициировать масштабный национальный диалог», — пояснил Зеленский.

Второй составляющей будущей стратегии, по мнению президента, должна стать системная информационная политика со стороны государства, «но и медиа должны, в хорошем смысле слова, воспитывать читателя и зрителя, повышать медиаграмотность людей».

Зеленский добавил, что третей составляющей является реализм. «Ошибочно думать, что мы быстро и легко вернем Крым военным путем. Нужно понимать, что уже завтра на оккупированной территории Донбасса все люди не заговорят на украинском языке. Мы не должны радовать себя этими иллюзиями», — констатировал президент.

Зеленский подчеркнул, что подход по реинтеграции Донбасса и Крыма должен быть взвешенный и прагматичный.

«Четвертая составляющая — это имплементация. Способность государства воплощать стратегии в жизнь», — заключил он.