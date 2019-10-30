Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий

Верховная Рада переименовала город Переяслав-Хмельницкий Киевской области в Переяслав.

Соответствующее решение поддержали 267 народных депутатов, сообщает Укринформ.

В пояснительной записке к постановлению указывается, что переименование города инициировано Переяслав-Хмельницкой городским советом с целью возвращения городу его исторического названия.

Член Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин отметил, что с представлением о переименовании Переяслав-Хмельницкого в комитет обратился Киевский областной совет.