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Суд арестовал и второго подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика

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Суд арестовал и второго подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика

Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей работнику патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Владимиру Петровцу, подозреваемому в убийстве 5-летнего мальчика. Соответствующее решение объявила судья Наталья Чередниченко, сообщает Укринформ.

«Избрать меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога сроком 60 суток», — заявила она.

Ранее аналогичное решение судья объявила и в отношении другого подозреваемого по делу — работника патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Ивана Приходько.

Напомним, 31 мая в Переяслав-Хмельницком в больницу доставили 5-летнего мальчика с телесными повреждениями в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы, перелома височной кости. Было установлено наличие у мальчика проникающих огнестрельных повреждений головы.

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По подозрению в совершении преступления задержали двух полицейских, которые в нетрезвом состоянии выстрелили из огнестрельного оружия в ребенка.

В понедельник, 3 июня, мальчик скончался в больнице.

полиция, Переяслав-Хмельницкий
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