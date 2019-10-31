Рада сняла неприкосновенность и разрешила арест Дубневича

Верховная Рада разрешила привлечь к уголовной ответственности депутата из группы «За будущее» Ярослава Дубневича.

Такое решение было принято на заседании парламента 31 октября.

Напомним, что следствие считает нардепа организатором коррупционной схемы по завладению 93 млн грн Укрзализныци. Генпрокурор Руслан Рябошапка в выступлении в ВР отметил, что у следствия есть достаточно доказательств, чтобы обосновать вину Дубневича.

Дубневич же в своем выступлении заявил, что представление ГПУ внесено лишь с целью политического популизма.

За снятие неприкосновенности с депутата проголосовало 332 депутата. За предоставление согласия на задержание Дубневича проголосовало 241, за арест Дубневича проголосовало 229 депутатов.

Генпрокурор Рябошапка заверил «Слуг народа», что Дубневича не будут задерживать прямо в зале Верховной Рады.

Дубневич — народный депутат трех созывов Верховной Рады. В 2019 году, как и в 2014 году, попал в Раду по мажоритарной системе в округе № 120. Сейчас он член депутатской группы «За майбутнє».

В 2014 году он был членом фракции «Блок Петра Порошенко» и главой комитета Рады по вопросам транспорта.

НАБУ и СБУ расследует несколько уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица «Укрзализныци» и компании братьев Дубневичей.