Столтенберг призвал Украину внедрить все рекомендации Венецианской комиссии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил Украине о необходимости внедрить рекомендации Венецианской комиссии относительно прав меньшинств.

«Как вы знаете, я постоянно говорю о важности прав меньшинств. Все союзники согласились, что Украина должна полностью внедрить все рекомендации Венецианской комиссии», — сказал Столтенберг на пресс-конференции в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что вопрос меньшинств постоянно беспокоит Венгрию — члена НАТО.

Генсек добавил, что от Украины зависит внедрение рекомендаций Венецианской комиссии, а также отметил, что услышал от украинской стороны о внедрении 6 из 7 рекомендаций.

В распространенном в четверг по итогам заседания комиссии НАТО-Украина заявлении НАТО отмечается: «Принимая во внимание закон об образовании, принятый Верховной Радой в сентябре 2017 года, союзники призывают Украину в полной мере выполнить рекомендации и заключения Венецианской комиссии».