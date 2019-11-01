Нацбанк оценил потери от сокращения транзита российского газа

Украина ежегодно получает в качестве платы за транзит газа $3 млрд. Однако Россия намерена сократить объемы прокачки, из-за чего уменьшатся и поступления в бюджет страны. Как отмечает регулятор, с 90 млрд куб.м в 2019 году объем транзита может упасть до 50 млрд куб.м в 2020 году и 30 млрд куб м — в 2021, что приведет к соответственному негативному эффекту для ВВП.
«Однако рассматриваются и альтернативные сценарии, которые предусматривают как более высокие, так и более низкие объемы транзита», — отметили в Нацбанке.
Несмотря на это, Нацбанк улучшил прогноз по темпам роста экономики. По новому базовому сценарию экономика Украины в 2019 — 2020 годах будет расти темпами в 3,5% в год, а в 2021 году ускорится до 4%. Таким образом, заключили аналитики регулятора, экономика страны восстанавливается от кризиса 2014 — 2015 годов.
«Однако темпы роста на уровне 3% недостаточны для того, чтобы догнать соседние европейские страны. Ускорить экономическое развитие можно путем реализации ключевых внутренних реформ, предусмотренных меморандумом о взаимодействии между Правительством и НБУ, а также судебной реформой», — говорится в материалах.
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