Глава МИД рассказал о возможных вариантах введения в Украине двойного гражданства

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о существовании нескольких концепций возможного введения в стране двойного гражданства.
"Я бы сказал, что сейчас происходит наработка концепции. Предложено несколько концепций. Концепции иногда сложные, иногда интересные, например, выход на двойное гражданство в двусторонних отношениях со страной. То есть это будет признаваться теми странами, которые готовы к этому один на один с нами, на двусторонней основе", - рассказал глава МИД в интервью "Телевизионной службе новостей" (ТСН).
Еще один вариант - более широкое привлечение украинцев за рубежом. "Например, документ, который мы сейчас выдаем, документ зарубежного украинца, также будет приниматься во внимание", - добавил он.
Пристайко подчеркнул, что есть ряд прорабатываемых концепций, и напомнил, что в процесс вовлечены разные органы и структуры (Миграционная служба, СБУ, пограничники и МИД), идут дискуссии между ними.
"Я думаю, дальше мы будем привлекать больше и больше депутатский корпус, чтобы они стали частью процесса, то есть передать уже наши наработки дальше к депутатам", - анонсировал глава МИД.
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