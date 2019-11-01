Рябошапка обещает подвижки в деле Гандзюк

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка обещает в ближайшие дни обнародовать важную информацию по расследованию убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом он заявил в комментарии журналистам, который подает агентство «Интерфакс-Украина»

«У нас будут очень хорошие подвижки по этому делу. И, возможно, даже на следующей неделе мы кое-что сможем сообщить обществу», — пообещал он.

По словам Рябошапки, с сентября следствие по этому делу значительно активизировалось, «поэтому вскоре будут результаты».

Напомним, 4 ноября исполняется год с дня смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк, которая умерла в больнице после нападения с серной кислотой. Друзья, близкие Гандзюк и активисты подчеркивают, что наказание понесли участники нападения, а заказчики до сих пор не названы следствием.